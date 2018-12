Cariati (Cs), l’8 dicembre in piazza “Rocco Trento” l’accensione dell’albero di Natale

L'8 dicembre 2018 alle ore 16.30 in piazza Rocco Trento, l'amministrazione comunale di Cariati e il sindaco Filomena Greco, intende inaugurare le festività natalizie con la benedizione del presepe e l'accensione dell'albero di Natale. La cerimonia, che si ripete per il terzo anno consecutivo, sarà officiata dai parroci delle parrocchie di San Michele Arcangelo, Madonna delle Grazie e Cristo Re nonché rallegrata dai canti dei bambini della scuola di primo grado "G. di Napoli"di Cariati, accompagnati e coordinati dal supporto della loro maestra.

Durante la serata si potranno degustare i fritti della tradizione cariatese e sarà, inoltre, animata con giochi di gruppo, palloncini e zucchero filato per i nostri bambini. Un evento, dunque, che mira, nel giorno in cui si festeggia l'Immacolata Concezione, alla riscoperta dei valori e dei buoni sentimenti; un giorno in cui dimenticarci dei dissapori e respirare tutti insieme l'aria natalizia, un momento di tenera unione al fine di creare legame e solidarietà fra tutte le generazioni.

L'amministrazione comunale di Cariati e il sindaco, da sempre particolarmente attenti ai bisogni e alle aspettative dei nostri giovani, invita tutta la cittadinanza alla partecipazione augurando che la magia di questo periodo dell'anno illumini tutte le menti, riscaldi tutti i cuori solitari e dia conforto e speranza a chi ne ha bisogno.