Cassano (Cs), il 13 dicembre giornata dedicata alla solidarietà

"Per un Natale Solidale" – Cassano All'Ionio per la Solidarietà. In occasione delle festività natalizie la Commissione straordinaria amministrazione straordinaria ha promosso per il 13 dicembre prossimo, una giornata dedicata alla Solidarietà, caratterizzata anche dalla cerimonia di conferimento della "Cittadinanza Onoraria" e dei "Riconoscimenti Speciali" ai vincitori del XXXII° Premio Nazionale "Troccoli – Magna Graecia", organizzato dal Centro studi Cresesm e dal mensile Prospettive meridionali, in collaborazione con il quotidiano "Giornalisti Italia" con il patrocinio del Città di Cassano, del Consiglio e della Giunta regionale della Calabria, del Sindacato Giornalisti della Calabria, della Federazione Nazionale della Stampa Italiana e dal Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Calabria. Il programma della manifestazione, prevede, in particolare, alle ore 10:00, l'apertura in Piazza Pertini, del Mercatino della Solidarietà, a cura delle Associazioni di Volontariato presenti e operanti sul territorio. Nel pomeriggio, alle ore 17:00, nel Teatro Comunale, avrà luogo la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria e dei riconoscimenti speciali al prof. Vincenzo Bova, ordinario di Sociologia dei processi culturali e comunicativi nell'Università della Calabria; all'arch. Maria Pia Piccarreta, Dirigente della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Brindisi, Lecce e Taranto; alla dottoressa Maria Pia Farinella, già capo redattore del Magazine Rai Mediterraneo; a Ludovico Noia, ricercatore di Storia dell'arte della Calabria; alla dottoressa Paola Arcidiacono, ricercatrice in ambito biomedico nella Queen Mary University di Londra; e al prof. Francesco De Marco, premio alla Cultura per le attività di pittore, giornalista, poeta e scrittore. In occasione della premiazione dei vincitori del Premio Troccoli – Magna Graecia 2018, nel maggio scorso, fu proprio la commissione straordinaria composta dai vice prefetti Muccio e Pacchiarotti e dalla dirigente di prefettura, Guida, a comunicare ufficialmente di avere deliberato, nell'ambito dei dettami del recente regolamento adottato, per l'occasione, di concedere l'onorificenza ai premiati. Nel corso dei lavori, intervallati da intermezzi musicali, sono previsti gli interventi del prefetto di Cosenza, Paola Galeone, del vescovo della diocesi di Cassano, monsignor Francesco Savino, del prof. Carlo Rango, docente Unical, del prof. Pierfranco Bruni, coordinatore scientifico del Premio Nazionale Troccoli Magna Graecia, del presidente dell'Istituto di riposo per anziani, Casa Serena "Santa Maria di Loreto", Carlo Ponte e del giornalista ideatore del premio, Martino Zuccaro, che procederanno anche alla consegna dei riconoscimenti. La manifestazione sarà coordinata dai giornalisti Antonietta Cozza e Mimmo Petroni. Le conclusioni sono affidate ai commissari Muccio, Pacchiarotti e Guida. La serata avrà un seguito con la "Cena di Solidarietà", su inviti, presso l'Istituto per anziani "Casa Serena".

Dettagli Creato Giovedì, 06 Dicembre 2018 13:07