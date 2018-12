Cosenza, al via laboratori nelle scuole per il contrasto delle dipendenze

Sono iniziati i laboratori espressivi nelle terze medie cosentine nell'ambito del progetto per la prevenzione delle dipendenze da alcol. droga e gioco d'azzardo promosso dal Settore Educazione dell'Amministrazione Comunale di Cosenza .

Cepedu , affidataria del progetto, ha calendarizzato gli incontri nei cinque istituti comprensivi locali e nei vari plessi ad essi collegati.

In alcuni istituti, tipo la Zumbini, è stato necessario rimodulare gli orari di incontro vista l'altissima adesione dei genitori all'iniziativa ( nella fattispecie 330 richieste rispetto alle 100 previste ).

Ieri sera a Piazza Bilotti, nonostante la pioggia, si è svolto il primo incontro di street art , condotto da Amaele Serino, che sarà replicato martedi 11 dicembre a Piazza Santa Teresa, luogo di aggregazione per eccellenza di ragazzi e adolescenti .

"Siamo molto soddisfatti dell'inizio delle attività- ha detto il dirigente di settore , Mario Campanella- e, soprattutto, della partecipazione delle famiglie che hanno compreso l'importanza del progetto e degli obiettivi ad esso connessi .

Il sindaco Mario Occhiuto e l'assessore Matilde Spadafora Lanzino- ha aggiunto il dirigente del settore educazione - hanno fortemente voluto la realizzazione di questo percorso pedagogico che è dialogante e non autoreferenziale ed affronta, con un linguaggio appropriato, tematiche di rilevante importanza per il futuro delle nostre generazioni".