Cosenza, lavori a Casali: dal 5 al 7 dicembre divieto di transito

Lavori di scavo programmati su via Casali per il ripristino della rete fognaria, ne comportano la chiusura al traffico dalle ore 7.00 del 5 dicembre alle ore 18.00 del 7 dicembre 2018. Lo stabilisce un'ordinanza della Polizia Municipale nella quale si specifica che il tratto coinvolto è quello che va da Piazza Stazione Casali a via dei Martiri.

Dettagli Creato Martedì, 04 Dicembre 2018 14:25