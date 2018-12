Nasce a Cosenza il Movimento per la rinascita del P.C.I. e l'Unità dei Comunisti

"In un partecipato incontro tenutosi presso l'Università della Calabria, alla presenza di Michelangelo Tripodi, di tanti compagni cosentini provenienti dal PCI e di una delegazione di comunisti che ha portato il saluto dei compagni di Crotone, si è costituito, anche a Cosenza, il Movimento per la Rinascita del P.C.I. e l'Unità dei Comunisti. Il Movimento si rivolge a tutti i comunisti ovunque collocati, iscritti e non iscritti ai partiti che si riconoscono nell'ideologia marxista e che ne condividono il documento fondativo. Il Movimento agisce in contrasto alle mafie, opera contro ogni forma di violenza sulle donne e discriminazioni di genere, sfruttamento ed oppressione. Agisce per la salvaguardia dell'ambiente. In un tempo in cui demagogia, populismo, qualunquismo e reazione fondati su razzismo, xenofobia e autoritarismo stanno abolendo la democrazia e calpestando i diritti fondamentali dell'Uomo si ripropone, fortissima, la necessità di rimettere al centro la lotta di classe che non è mai finita ma che è stata, astutamente, nascosta dai ceti ricchi e padronali".

"Per questo i comunisti ritengono necessario rovesciare i rapporti di produzione a partire dalla programmazione statale dell'economia e impegnarsi nell'impresa irrinunciabile di lavorare per la rinascita del P.C.I. riprendendo il cammino laddove è stato interrotto, in un contesto progettuale e organizzativo inclusivo di tutte le differenze teoriche che contraddistinguono, da sempre, il variegato mondo comunista, differenze teoriche non più fonte di divisione ma di ricchezza intellettuale capace di portare finalmente ad una elaborazione dell'agire politico capace di garantire alla lotta per gli ultimi quella risonanza e quell'incisività che ormai da tanto, troppo tempo, i comunisti italiani hanno smarrito". E' quanto si legge in un comunicato stampa del Movimento per la rinascita del P.C.I. e l'Unità dei Comunisti.