Oltre 700 mila euro per la riqualificazione e messa in sicurezza della scuola materna di Roseto Capo Spulico (Cs)

"La scuola e la sicurezza dei nostri bambini prima di tutto", questo il solco nel quale si è mosso l'operato dell'Amministrazione Comunale di Roseto Capo Spulico fin dal suo insediamento e che ha portato e continua a portare enormi risultati. Dopo aver richiesto ed ottenuto un importante finanziamento di € 436.467,30 per l'edificio delle Scuole Medie di Roseto Marina, rimesso completamente a nuovo con adeguamento strutturale e antisismico a tempo di record ed inaugurato in occasione dell'inizio del nuovo anno scolastico, ed il finanziamento chiesto ed ottenuto di ben € 744.483,41, per la ristrutturazione che a breve interesserà l'edificio delle Scuole Elementari del Capoluogo, ora anche la Scuola Materna della Frazione Marina è pronta a rifarsi il look.

L'esecutivo Mazzia ha infatti richiesto ed ottenuto, nell'ambito del "Piano Regionale Triennale 2018-2020 degli interventi in materia di edilizia scolastica" emanato dal Dipartimento Infrastrutture – Lavori Pubblici – Mobilità coordinato dall'Assessore Musmanno, un ulteriore cospicuo finanziamento di 724.000,00€ per i lavori di messa in sicurezza e di riqualificazione dell'edificio che ospita la scuola materna a Roseto Marina.

La scuola dell'Infanzia "Don Milani", dunque, rientra tra le 50 scuole ammesse a finanziamento sulle oltre 350 candidate, confermando l'impegno fin qui portato avanti dall'Amministrazione Comunale nel voler rendere gli ambienti scolastici sempre più sicuri e moderni per gli studenti rosetani.

Si procede a passo spedito, dunque, verso un ammodernamento infrastrutturale e tecnologico degli istituti della Città delle Rose, senza trascurare la loro sostenibilità ambientale. In tutti questi importanti interventi, sia quelli già realizzati, sia quelli in corso d'opera e di prossima realizzazione, si è data grande rilevanza all'efficientamento energetico e all'impatto ambientale, concentrandosi, oltre che sulla sicurezza infrastrutturale degli immobili, anche sulla loro eco-compatibilità.

Un ambiente scolastico sano, moderno e sicuro può contribuire alla buona crescita dei nostri ragazzi, sui quali continueremo ad investire risorse e impegno costante per costruire le basi per i nostri ragazzi di un futuro migliore.