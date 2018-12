Cassano allo Ionio (Cs), nel 2019 parte la nuova stagione teatrale: 12 spettacoli in programma

Espletata la relativa gara d'appalto, con procedura aperta, la commissione preposta, presieduta dal segretario generale, Antonio Fasanella e composta da Domenico Calabrò, da Antonio Iannicelli e da Ornella Galizia, in qualità di segretaria, ha proceduto all'affidamento del servizio di organizzazione della Stagione Teatrale 2018/2019, alla CREATIVA srl Unipersonale con sede legale in Rende di cui è Amministratore Unico Andrea Solano. Il cartellone degli spettacoli in programma, che prevede 12 spettacoli, di cui 8 serali, verrà presentato nel corso di una conferenza stampa nei primi giorni del mese di dicembre, presso il Teatro Comunale antistante Piazza Pertini, sul centralissimo corso Garibaldi. E' il caso di evidenziare, inoltre, che è stato considerato opportuno nella programmazione degli eventi teatrali, rivolgere particolare attenzione agli studenti, ai quali saranno dedicati con replica mattutina di 2 spettacoli serali e altri 2 spettacoli in esclusiva per loro. La programmazione approvata, propone un'ampia e rilevante offerta culturale che abbraccia tutti i gusti di un pubblico eterogeneo, ponendo, così, il Teatro Comunale di Cassano al centro dell'interesse mediatico per la capacità di ospitare personaggi del mondo dello spettacolo di primissimo richiamo nazionale.

La direzione artistica, di Andrea Solano, già rodata, sia per la massiccia partecipazione di pubblico, che ne ha decretato il successo, sia per la qualità espressa nella gestione della medesima, in occasione della Stagione Teatrale 2016/2017. La Stagione Teatrale sarà inaugurata, sabato 12 gennaio 2019, alle ore 21:00, da Danilo Rea, un grande musicista jazz del panorama nazionale e internazionale. A seguire, il 26 gennaio 2019, sarà la volta del celebre comico Giovanni Cacioppo, in "Ho scagliato la prima pietra"; il 10 febbraio 2019, con lo spettacolo "Qualche estate fa" – Vita, poesia e musica di Franco Califano, si esibirà sul palcoscenico cassanese, Claudia Gerini accompagnata dal gruppo musicale Solis String Quartet ; il 19 febbraio 2019, con la commedia "Il Gufo e la Gattina", saranno di scena Rita Forte e Pietro Longhi; il 1° marzo 2019, è previsto il recital con musica dal vivo : Galà su San Francesco di Paola, di Francesco Perri; il 14 marzo 2019, doppia recita, serale e matineè de:"Il Sindaco pescatore", che tratta di legalità, coraggio e dignità, interpretata dall'attore Ettore Bassi; il 28 marzo 2019, Milena Miconi, insieme a Mario Antinolfi e Antonio Conte, porterà in scena la commedia "Una settimana non di più"; il 12 aprile 2019, infine, gran finale della Stagione Teatrale di Cassano, con lo spettacolo "Varietà Comico" scritto e interpretato dal direttore artistico Andrea Solano, insieme a Marco Tiesi, Carmelo Giordano e Antonio Gelsomino. L'organizzazione, della Stagione Teatrale 2018/2019, informa che saranno messi in vendita 140 abbonamenti. L'acquisto dei biglietti per i singoli spettacoli avverrà presso il botteghino del Teatro nei giorni e negli orari che saranno comunicati.