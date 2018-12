Di Natale: "La competenza per la manutenzione del SP 241 del Pollino passi dalla Provincia all’Anas"

"L'atto di indirizzo del consiglio comunale di Morano Calabro con il quale si propone un tavolo tecnico con Provincia, Anas e Comune per valutare la fattibilità del passaggio delle competenza, relativamente alla manutenzione, della S.P. 241 e precisamente dal km 43600 al km 26000 è una notizia positiva.

Devo dare atto al gruppo consiliare La Nuova Morano,ed in particolare al consigliere comunale Angelo Severino, di essere stati i primi ,già nei mesi scorsi,ad interessarsi del problema lanciando l'idea nel corso dell'incontro pubblico di discussione sulla viabilità del Pollino.



Oggi si apre una possibilità che non può essere che raccolta da tutto il territorio stante la precarietà della viabilità nella zona d'interesse.

Per tale iniziativa quindi nei prossimi giorni mi farò promotore di convocare un tavolo tecnico al fine di mettere intorno allo stesso tavolo gli Enti interessati per cercare,insieme, di risolvere un problema che non può più essere rinviabile". Lo afferma in una nta Graziano Di Natale, Consigliere Provinciale di Cosenza.