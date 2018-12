Castrovillari (Cs), finanziato adeguamento sismico scuola "Giustino Trovato"

"Sicurezza scolastica come bene primario da lasciare in eredità alla cittadinanza. Raccoglie ancora finanziamenti importanti dedicati al comparto edilizio legato agli istituti scolastici l'amministrazione comunale di Castrovillari guidata dal Sindaco Domenico Lo Polito. Nel piano regionale triennale per l'edilizia scolastica il progetto di adeguamento sismico previsto per la Giustino Fortunato si è visto assegnare risorse per 2milioni e 850mila euro". Lo si legge in una nota del Comune di Castrovillari.

Esprime "grande soddisfazione per questo ennesimo risultato operativo messo in campo dall'esecutivo cittadino" l'assessore ai lavori pubblici e pianificazione territoriale Dario D'Atri del gruppo Nuovi percorsi il quale sottolinea che con questi fondi "sono previsti interventi strutturali per la messa in sicurezza della struttura frequentata quotidianamente da centinaia di giovanissimi studenti, corpo docente e personale scolastico".

Continua così l'attenzione della amministrazione verso l'aspetto della sicurezza degli edifici pubblici "attenzionando - ha continuato D'Atri - soprattutto le scuole che ci stanno a cuore perché rappresentano il luogo del sapere e della costruzione della identità civica del nostro presente, i ragazzi, che devono crescere, soprattutto in un territorio a rischio sismico come quello in cui viviamo, con la consapevolezza che andare a scuola vuol dire abitare ambienti sicuri e capaci di progettarli da eventuali rischi".

"Con questo nuovo finanziamento cresce esponenzialmente la dote finanziaria di investimenti pubblici che l'amministrazione di centro sinistra ha saputo raccogliere dai bando pubblici Messi a disposizione dagli enti dovrà comunali. Una capacità progettuale da primato che si aggira, in poco meno di 3 anni, a oltre 20 milioni di euro che si traducono in cantieri, lavoro ed occupazione per le maestranze, riqualificazione e messa in sicurezza di luoghi simbolo del vivere comune".

Il piano triennale regionale, curato dal dipartimento lavori pubblici della regione Calabria, sotto la supervisione dell'assessore regionale Roberto Musmanno ha promosso interventi per circa 81 milioni di euro premiando i primi 50 interventi riconosciuti meritori anche per l'attenzione della sostenibilità ambientale degli interventi. Il Piano è stato trasmesso al Miur, che lo utilizzerà per programmare le risorse destinate alla Regione Calabria, e contiene tutti gli interventi per i quali le amministrazioni provinciali e comunali hanno prodotto istanza in adesione ai due bandi pubblicati dalla Regione nel dicembre 2016 e nel maggio 2018.