Sanità, Bevacqua: "Rafforzare assistenza ospedale e territorio"

"Il tema della sanita' calabrese propone almeno due direttrici di analisi distinte, ma che vanno tenute insieme e devono evolvere in maniera unitaria e concorde: mi riferisco alla componente ospedaliera e all'assistenza territoriale". Lo ha detto il consigliere regionale Domenico Bevacqua - e' detto in un comunicato - nel corso del convegno sui temi della sanita' nell'area organizzato da Zonadem Corigliano-Rossano. "I lavori - prosegue la nota - sono stati aperti dal coordinatore territoriale Zonadem, Nilo Le Fosse, che ha inquadrato la necessaria interdipendenza fra la sfida rappresentata dalla nuova citta' unica e la doverosa pretesa di miglioramento dei servizi per la qualita' della vita. La tematica afferente al pianeta sanita' e' stata affrontata da una nutrita rappresentanza di responsabili istituzionali, a cominciare da Antonello Graziano (responsabile Distretto) che ha illustrato le novita' inerenti l'organizzazione territoriale dei servizi sanitari. A seguire sono intervenuti Vincenzo Licciardi (responsabile Cup), Francesco Giudiceandrea (direttore sanitario Asp Cosenza) e Mario Veltri (direttore sanitario Azienda ospedaliera Cosenza)".

"A conclusione dell'incontro - e' detto ancora nel comunicato - Bevacqua ha auspicato che diventi sempre piu' concreta e tangibile la visione sinergica che si va delineando, includendo altresi' una riforma delle politiche socio - assistenziali che, proprio in ragione dell'invecchiamento progressivo della popolazione, sappia puntare sui servizi di prossimita'".