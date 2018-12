"Morra opera senza mandatto Commissione Antimafia"

"Il Presidente Morra, da vero e proprio legibus solutus, continua imperterrito per la sua strada pensando di essere un organo monocratico. Alle infelici uscite sull'onorevole Santelli e la senatrice Lonardo, e dopo il bollino per i professionisti, e' passato ad organizzare tavoli presso la prefettura di Cosenza senza mandato della Commissione e sostituendosi al Ministro dell'Interno". Lo ha detto il senatore Luigi Vitali,capogruppo di Forza Italia in Commissione Antimafia.

"La cosa e' ancora piu' grave - continua Vitali - se si considera che di Cosenza e' pure la vice presidente Santelli. Ripetiamo che il presidente Morra inizia col piede sbagliato e gli ricordiamo che sbagliate e' umano, ma perseverare e' diabolico".