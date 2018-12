Ricostruzione post sisma a Mormanno: procede il programma delle opere

Mormanno sta scrivendo una pagina storica, si potrebbe dire da primato, per la spesa di fondi pubblici da impiegare nella ricostruzione post sisma. Con l'impegno diuturno dell'amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Giuseppe regina, e la collaborazione di tutti gli uffici comunali interessati, nel Pollino si sta scrivendo una pagina di buona amministrazione che non ha eguali nella storia dell'Italia. Soprattutto in tema di ricostruzione post terremoto, con tutti gli scandali e le lungaggini burocratiche che si registrano in altri contesti italiani, a Mormanno tutto fila liscio anche a dispetto degli intoppi e le lentezze burocratiche che per strada, un percorso così importante e delicato, incontra quasi naturalmente. Sono i dati a parlare: dei 3milioni e duecento mila euro destinati al Comune di Mormanno per la partenza dei cantieri di ben 13 lotti al quale si aggiunge quello dell'Ospedale Minervini, in meno di 12 mesi dalla piena disponibilità delle risorse assegnate tramite la Regione Calabria dalla Protezione Civile nazionale a fine anno saranno ben 9 i lavori completati e riconsegnati ai cittadini. Mentre altri 4 lotti aspettano di essere affidati in breve tempo possibile.

Una macchina organizzativa e gestionale che, oltre al necessario e vitale tassello della ricostruzione e della ripartenza della comunità di Mormanno, sta creando un indotto lavorativo non indifferente per una piccola realtà civica, dove la piaga della disoccupazione rimane una realtà da fronteggiare quotidianamente. Ma Mormanno con il cantiere di ricostruzione, oltre a trasformare la vita della cittadinanza che presto potrà fare ritorno alle proprie abitazioni e riappropriarsi del centro nevralgico della città, ha offerto al Paese un modello virtuoso anche in termini di legalità e cooperazione tra istituzioni mettendo in campo con i sindacati di categoria edile un protocollo di legalità che aveva già fatto ben parlare di sè nel corso dei cantieri della A2 del Mediterraneo.

«E' passato esattamente un anno da quando abbiamo firmato la convenzione con la Protezione Civile Calabria per le risorse destinate alla ricostruzione "Post Sisma 2012" - ricorda il sindaco Regina - e possiamo dire che siamo pienamente vicini all'obbiettivo che ci eravamo prefissati, far ripartire Mormanno nel più breve tempo possibile. L'impegno oneroso che ci eravamo assunti di fronte alla nostra comunità insieme all'Ente parco nazionale del Pollino, protagonista insieme a noi di questa azione virtuosa, ci vede impegnati quotidianamente nel rispettare il patto d'onore che abbiamo dato alla nostra gente e che ci qualifica come amministratori nel nostro agire unicamente vocato al bene comune. L'impegno è massimo e continuerà ad essere tale. Nonostante i cavilli burocratici si tenterà di accelerare tutte le varie fasi al fine di minimizzare il malessere provocato».