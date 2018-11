Il Gruppo consiliare "Quattro Torri Uniti per Paterno" condanna aspramente il vile atto intimidatorio perpetrato ieri sera nei confronti del consigliere comunale Riccardo Franco Caputo cui ignoti hanno danneggiato l'automobile.

"Il gesto intimidatorio perpetrato all'indirizzo dell'amico e consigliere comunale Riccardo Franco Caputo, capogruppo della nostra formazione politica – scrivono in una nota i consiglieri del gruppo "Quattro Torri Uniti per Paterno" – è insieme esecrabile e riprovevole. La gravità di quanto accaduto suscita sentimenti di sdegno profondo, sia per le modalità con le quali si è consumata l'intimidazione (sembrerebbe dai primi accertamenti che l'autovettura sia stata attinta, in più punti, da colpi di arma da fuoco), sia perché allunga la serie delle intimidazioni all'indirizzo di chi si impegna per la crescita e lo sviluppo della propria comunità, dalla parte del cittadino, senza accettare compromessi di sorta. Siamo certi che il nostro collega non si lascerà intimidire e che proseguirà, in maniera ancora più determinata di prima, la sua attività politica.

Nel contempo, confidiamo nelle indagini in corso di svolgimento, nella consapevolezza che presto, sulla vicenda, sarà fatta piena luce. Parimenti chiediamo al Prefetto di intensificare la presenza delle forze dell'ordine sul territorio che non può essere lasciato alla mercè di chi intende creare allarme e paura tra i cittadini della comunità paternese".