Cosenza, la Giunta istituzionalizza il Salus Fest per la prevenzione ed il benessere psico-fisico dei cittadini

La Giunta municipale, presieduta dal Sindaco Mario Occhiuto, ha istituzionalizzato il "Salus Fest – Le Giornate della salute" come evento da promuovere ogni anno, tra gli appuntamenti a carattere sociale programmati dall'Amministrazione comunale.

Il Salus Fest, la cui prossima edizione è in programma nella primavera 2019, si è imposto, in occasione del suo primo appuntamento, come evento sociale di particolare richiamo e riflette le politiche adottate dall'Amministrazione comunale per perseguire il pieno sviluppo psico-fisico dei cittadini, attraverso la diffusione della cultura della salute. Anche nella prossima edizione, le giornate della Salute saranno incentrate soprattutto sul valore della prevenzione, con iniziative utili a rimettere il cittadino al centro delle strategie del buon vivere e della conoscenza dei corretti comportamenti e stili di vita. I cittadini e i visitatori del Salus Fest potranno fruire gratuitamente di screening, consulenze e valutazioni cliniche.

Un particolare ringraziamento all'Amministrazione comunale per l'istituzionalizzazione dell'iniziativa è stato rivolto dalla Presidente della Commissione consiliare sanità, Maria Teresa De Marco, tra le promotrici dell'evento, sin dalla sua prima edizione.

"Siamo grati all'Amministrazione comunale – sottolinea in una dichiarazione Maria Teresa De Marco - per aver creduto pienamente in un progetto che si propone di porre sempre maggiore attenzione al ruolo della salute in città. Il benessere dei cittadini resta una delle questioni centrali e da cui non si può prescindere nella politica dei territori. Lo sostiene, a più riprese, anche l'ANCI che propone da più tempo il modello delle cosìddette Health city con la trasformazione dei parchi pubblici in vere e proprie palestre a cielo aperto, utilizzate sia dai giovani che dagli anziani. Esattamente quanto sta per realizzare il Sindaco Occhiuto con il Parco del benessere".