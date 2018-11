Corigliano-Rossano (Cs), Sapia (M5S) visita le aziende e famiglie colpite dall’esondazione del fiume Crati: “Situazione ancora difficile”

Con attivisti del Meet Up coriglianese il deputato M5s Francesco Sapia, della commissione Sanità, ha compiuto un'ispezione presso aziende e abitazioni danneggiate dalla recente esondazione del fiume Crati nel comune di Corigliano-Rossano (Cs), «con il dovere – afferma il parlamentare – di sollecitare le autorità per gli interventi necessari al ripristino di condizioni normali». «Soprattutto nelle zone di Thurio e Ministalla ho trovato – racconta Sapia, che in prima persona ha partecipato alla distribuzione nelle case di vivande provenienti dalla Caritas Italiana – una realtà ancora difficile, con imprese in ginocchio e intere famiglie, cui sono sempre vicino, che necessitano di assistenza e aiuti». «Ringrazio – prosegue il deputato – le istituzioni per le risposte finora fornite e chiunque abbia collaborato, consapevole che è essenziale mantenere un coordinamento costante, per il quale ho ricevuto dal prefetto di Cosenza, Paola Galeone, con cui rimango in stretto contatto, immediate rassicurazioni. I parlamentari 5stelle della Sibaritide restano impegnati perché in questa fase e in quelle successive ci sia la massima attenzione da parte del governo nazionale e regionale, con l'obiettivo di rappresentare un riferimento permanente per l'intero territorio, che abbisogna di ulteriori misure, concrete ed efficaci, pure a scopo preventivo». «Nella prossima settimana – conclude Sapia – chiederemo un nuovo aggiornamento sulle azioni previste e il quadro completo sulla situazione anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'auspicio che la Regione Calabria sia stavolta tempestiva per tutto quanto di propria competenza».

