Occupazioni di suolo pubblico: si intensificano i controlli a Cosenza

La Commissione consiliare trasporti, presieduta dal consigliere comunale Gisberto Spadafora e le cui competenze riguardano anche la Polizia Municipale, si è riunita per discutere delle verifiche sulla occupazione del suolo pubblico.

La seduta di commissione prevedeva l'audizione dell'ispettore Luca Tavernise, da qualche giorno a capo della polizia annonaria di Palazzo dei Bruzi, incarico che cumula con quello di responsabile del Nucleo decoro urbano della Polizia Municipale.

In apertura di seduta, il Presidente Gisberto Spadafora ha formulato all'ispettore Tavernise gli auguri di buon lavoro per il nuovo incarico dichiarandosi certo che, per le riconosciute competenze, l'ispettore della Polizia annonaria saprà concretamente dare risposte a tutte le segnalazioni che perverranno.

La Commissione trasporti ha preso atto dei primi controlli a campione effettuati dalla polizia annonaria nell'ultima settimana, dall'insediamento di Luca Tavernise, dai quali non sono emerse, allo stato, situazioni di particolare irregolarità. Nel corso della commissione si è stabilito che i controlli saranno non solo estesi a tappeto, ma anche intensificati.

I controlli saranno volti ad accertare non solo violazioni di tipo amministrativo, ai sensi dell'art.20 del codice della strada, ma anche di tipo penale, secondo quanto previsto dall'art.633 del codice penale.

Ulteriori controlli saranno intensificati anche per fronteggiare adeguatamente e sanzionare il fenomeno , sempre più diffuso, della contraffazione delle merci.