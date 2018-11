Cosenza: la Commissione consiliare Attività produttive studia l’istituzione dei mercati di quartiere

La Commissione Consiliare Attività Economiche e Produttive, presieduta dal consigliere comunale Pasquale Sconosciuto, ha avviato da qualche settimana uno studio approfondito e ormai in avanzato stato di attuazione, circa l'istituzione dei mercati di quartiere nella città di Cosenza.

L'iniziativa, proposta dal gruppo consiliare "Cosenza Libera" di cui oltre al Presidente Sconosciuto fa parte Francesco Cito, mira a rivitalizzare i quartieri e le periferie della città e ad offrire un'occasione per la commercializzazione di prodotti locali, cosiddetti a chilometro zero, genuini e convenienti, direttamente dal produttore al consumatore.

All'interno dei mercati di quartiere non vi saranno solo prodotti alimentari, ma anche altre tipologie di prodotti.

La Commissione ha già calendarizzato una serie di sopralluoghi in alcune zone strategiche dei quartieri della città, dove ospitare gratuitamente gli ambulanti. I luoghi saranno scelti secondo i criteri di accessibilità e centralità, rispettando il decoro urbano, la viabilità e le norme igienico-sanitarie, senza andare a creare inopportuna concorrenza con altre zone già servite da attività commerciali stanziali.

A seguire, la Commissione inviterà i gruppi di ambulanti organizzati in associazioni o aggregazioni spontanee, al fine di generare una partecipazione condivisa e allargata alla realizzazione del progetto.

Il Presidente della Commissione, Pasquale Sconosciuto sottolinea che "l'iniziativa, partita dai Consiglieri Comunali, e che vedrà coinvolti anche i rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, in particolare l'Assessore ai Quartieri Francesco De Cicco e l'Assessore alle Attività Produttive Loredana Pastore, e che ha già ottenuto il sostegno da parte del Sindaco Occhiuto, costituisce certamente un'occasione positiva per i cosentini, per acquistare prodotti locali, genuini e a buon prezzo, proprio sotto casa".