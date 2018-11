Arrestati nel Cosentino due corrieri della droga

La Guardia di Finanza di Montegiordano, nel corso dei controlli su strada, attuati nell'ambito del dispositivo di contrasto ai traffici illeciti, finalizzati alla repressione della criminalità diffusa ha arrestato due uomini per il reato di traffico di sostanze stupefacenti. Nel comune di Roseto Capo Spulico (Cosenza), i finanzieri, sulla strada statale 106, hanno intimato l'alt a un'autovettura di piccola cilindrata, occupata da due uomini di origine barese, uno dei quali è risultato essere gravato da una serie di precedenti di polizia in materia di stupefacenti. I militari, anche sulla scorta delle dubbie motivazioni fornite dai due, hanno perquisito l'autovettura scoprendo tre panetti di hashish sigillati e marchiati, del peso di oltre 300 grammi. La droga, destinata alle piazze di spaccio dei comuni della sibaritide, era stata abilmente occultata dagli spacciatori nel tessuto del sedile anteriore dell'autovettura, chiusa in un sacchetto di plastica sotto vuoto per evitare che i cani antidroga la individuassero. Entrambi i responsabili, arrestati in flagranza di reato, sono stati trasferiti nella Casa Circondariale di Castrovillari e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria della Procura della Repubblica di Castrovillari. Oltre alla sostanza stupefacente sono stati sequestrati tre telefoni cellulari con rispettive Sim (probabilmente utilizzati per contattare gli acquirenti) e l'autovettura utilizzata dai due pusher per il trasporto dell'hashish.

Dettagli Creato Venerdì, 30 Novembre 2018 09:47