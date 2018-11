Scossa di terremoto nel Cosentino: il sindaco di Luzzi chiude scuola elementare di via Chiusa

Il sindaco di Luzzi (Cs), a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 3.4 che si e' registrata nel primo pomeriggio di oggi, con epicentro nel comune di Bisignano, ha emanato un'ordinanza che dispone la chiusura momentanea della scuola elementare di via Chiusa per i giorni del 30 novembre e 1 dicembre. Questo a seguito di "caduta di calcinacci", come si legge nell'ordinanza, e per "prevenire la situazione di pericolo e consentire il ripristino del luogo", gia' messo in sicurezza dai vigili del fuoco.

Dettagli Creato Giovedì, 29 Novembre 2018 20:29