L’1 dicembre il Forum Turismo Corigliano-Rossano

Manca poco all'inizio del secondo Forum Turismo di Open Calabria, che si terrà sabato 1 dicembre all'interno delle storiche mura del Castello Ducale di Corigliano Rossano. Sarà una giornata votata al confronto e alla condivisione di buone prassi, pratiche, visioni e valori per generare una proposta condivisa e armonica finalizzata a dare impulso e forza al turismo calabrese.

Saranno oltre 200 gli operatori di settore, nel senso più ampio del termine: i partecipanti provengono da ambiti differenti, ma tutti fondamentali per la costruzione di una strategia turistica che imponga la Calabria come una meta ambita e appetibile.

Dopo i saluti di rito e le testimonianze del territorio di Corigliano Rossano, le attività proseguiranno con i tavoli tematici che dovranno produrre discussione e conseguente output, da valorizzare nelle sessioni di lavoro pomeridiane. I tavoli toccano i temi più importanti del settore turistico: Sport, ambiente e montagna, Comunicazione, Enogastronomia e AgriCultura, Patrimonio culturale e religioso e Accoglienza e valorizzazione dei borghi. Sono questi di fatto i 5 assi su cui deve puntare una destinazione turistica per essere riconoscibile e ambita dai turisti.

"Il fine ultimo di questa giornata - sottolinea il Prof. Francesco Aiello, fondatore di OpenCalabria e trascinatore del forum turismo - è arrivare alla Lectio magistralis del Prof. Leone con delle idee condivise che trovino poi uno stimolo ulteriore nelle nuove applicazioni tecnologiche. "Il Forum Turismo – continua Aiello - è una piccola rete che mira a creare sinergie e a dimostrare che quando ci sono i contenuti e le idee, gli strumenti per applicarle si trovano." "Questa iniziativa – conclude - vuole anche dare un segnale a tutta la Calabria: quando si coopera e si lavora con una visione comune si genera valore per tutti, perché una vera innovazione non è tale senza ricadute sociali".

Dai cinque tavoli, dunque, e dalla discussione del pomeriggio nasceranno proposte per tracciare una visione strategica del turismo in Calabria. Questo sarebbe già un risultato straordinario da condividere con una rete sempre più ampia e inclusiva. Vi aspettiamo a Corigliano Rossano per conoscerci, discutere ed essere generativi, per riportare a casa qualcosa che ci arricchisca con nuovi stimoli e spunti.

L'hashtag ufficiale del forum sarà #FTC18. In questo modo anche chi non riuscirà a partecipare potrà seguire in diretta tutto quello che accade durante questa intensa giornata dedicata a rendere la Calabria ancor più turistica.