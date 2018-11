Crosia (Cs), l’1 dicembre la cerimonia di accensione delle luminarie artistiche

Magie del Natale 2018, al via la quinta edizione delle programmazione artistica invernale del Comune di Crosia. Lunedì 3 Dicembre 2018, a partire dalle ore 18.30, in Piazza Dante, nel centro urbano di Mirto, la cerimonia di accensione delle luminarie artistiche. Tante le novità di quest'anno, a partire proprio dalle installazioni luminose: un vero e proprio spettacolo di luci tra la gente che animerà le strade traentine per tutto il periodo natalizio.

Il programma dettagliato degli eventi, promossi dall'Amministrazione comunale a guida Russo, sarà illustrato nei prossimi giorni con la presentazione della nona edizione dei Mercatini di Natale, di Musicando nel Borgo e della Grande Notte di Capodanno.

Intanto, appuntamento a Lunedì 3 Dicembre. Con il ritrovo in Piazza Dante, alle ore 18.30, inizierà la cerimonia di accensione delle luminarie. Alle 18.45 il messaggio del primo cittadino, Antonio Russo, alla comunità traentina. Alle 19.00, quindi, lo Start Light: dal palco centrale sarà attivato il pulsante che darà vita alle installazioni luminose. Che quest'anno avranno una magia ancora più intensa dal momento che le luminarie tradizionali d'addobbo per le principali vie del centro saranno accompagnate da figure fiabesche e richiamanti il natale posizionate lungo nelle diverse aree della piazza. Un colpo d'occhio affascinante e spettacolare che darà ancora più colore al periodo natalizio. La cerimonia di accensione delle luminarie sarà accompagnato da uno spettacolo con le Dame delle Meraviglie e la Magia delle Bolle.

