Cosenza, lavoratori della biblioteca civica senza stipendio: sit in permanente dell’associazione Civica Amica

Da domani, venerdì 30 novembre, a partire dalle ore 11, è stato organizzato un sit-in permanente dall'associazione Civica Amica in piazza XV Marzo.

La protesta è una testimonianza di solidarietà per i quattro dipendenti della biblioteca Civica da tre mesi senza stipendio.

Una protesta sacrosanta quella di questi lavoratori che continuano a non essere pagati malgrado le risorse già stanziate e i mandati di pagamento che giacciono fermi in banca da più di una settimana. Oltre al problema economico, permane il problema della mancanza di direzione della biblioteca. La Provincia di Cosenza ha indicato la dottoressa Antonella Gentile ma la nomina non è stata ancora ufficializzata.

I "civici" sollecitano le istituzioni affinché si giunga rapidamente a una positiva risoluzione della vertenza. "Si deve maturare una soluzione definitiva - dichiarano dall'associazione. Anche perché per un eventuale ricorso a competenze esterne i costi sono troppo elevati".

Da domani, i componenti di Civica Amica si alterneranno in un sit-in permanente in piazza XV Marzo davanti la biblioteca Civica leggendo sotto la statua di Telesio la relazione di Luigi Gallo e l'articolo di Bernardino Alimena del 1920.