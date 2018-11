Incidente sul lavoro nel Cosentino: muore agricoltore

Un agricoltore di 53 anni, Vincenzo Le Pera, e' morto in un incidente sul lavoro in localita' "Caselle nuove" di Redipiano, frazione di San Pietro in Guarano, nel Cosentino.

Le Pera, impegnato nella raccolta della legna, stava lavorando alla guida del suo trattore che, per cause in corso d'accertamento, si e' ribaltato, schiacciandolo. L'agricoltore e' morto sul colpo. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri della locale stazione e i sanitari del 118.