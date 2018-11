Francesco Tarantino vicesegretario del Pd di Aprigliano (Cs)

"Inizio col ringraziare fin da subito Il segretario Alessandro Porco per la fiducia che ha riposto in me nominandomi Vicesegretario nel corso della riunione di segreteria tenutasi lo scorso Giovedì.

Il momento storico che stiamo attraversando riempie ancora di più di responsabilità il ruolo che avrò l'onere di ricoprire; responsabilità che avverto sin da quando ho deciso di tesserarmi ed entrare a far parte di questa splendida comunità, di donne e uomini, chiamata Partito Democratico. E penso che tutto ciò oggi non sia banale e scontato, anzi credo che sia importante sottolinearlo. Una comunità che vuole erigersi a partito, nella fattispecie del PD, ha motivo di esistere solo se chi ne fa parte condivide il senso di responsabilità e impegno, qualsiasi sia il ruolo ricoperto". Lo si legge in una nota di Francesco Tarantino vicesegretario PD Aprigliano.

"Ho fatto di questo mantra il mio senso di essere militante e oggi ho l'onore di affiancare il segretario Porco, con la dedizione di sempre, consapevole di essere all'inizio di un percorso tortuoso, anche in virtù dei mesi delicati che vedrà il nostro partito protagonista di appuntamenti fondamentali per il futuro. La delicata fase congressuale ormai alle porte dovrà essere sinonimo di confronto, condivisione e crescita. (Un congresso in cui spero non si consumi la corsa ai posizionamento nelle liste, ma bensì un congresso in cui parlerà di idee.)

Il Partito Democratico oggi può avere futuro solo attraverso la condivisione di ideali e valori, che da sempre ci distinguono e ci vedono alternativi a chi oggi governa.

Le amministrative del prossimo maggio, che anche ad Aprigliano vedranno il rinnovo del consiglio comunale, saranno un ulteriore banco di prova, durante il quale si consumerà un derby tra innovazione e conservazione, che vedrà il circolo del PD di Aprigliano protagonista, nella speranza di poter dare slancio e sviluppo, di vitale importanza, alla nostra splendida comunità.

Non a caso inizierò la pedalata con determinazione, spirito propositivo e il mio immutato entusiasmo che conservo da quando porto in tasca, con vanto ed orgoglio, la tessera del Partito Democratico".