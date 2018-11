Luzzi: nasce comitato a sostegno di Zingaretti segretario del Pd

Dopo la grande riuscita della seconda edizione della DEMS School tra il 23 e 25 Novembre 2018, tenutasi a Rende l'associazione DEMS lancia la costituzione del comitato per Nicola Zingaretti segretario del PD in vista del prossimo congresso nazionale del Partito Democratico. L'associazione nata a Luzzi e presentata il 03/11/2017 con una iniziativa dal titolo UN NUOVO CENTROSINISTRA PER UNIRE LA CALABRIA, si ispira alle idee dell' ex Ministro Orlando che ha come fine quello di cambiare profondamente la politica del PD, e riunire tutte le forze di CentroSinistra.

In questa seconda edizione, la DEMS School, ha visto la partecipazione di centinaia di giovani, studenti universitari, lavoratori, amministratori e imprenditori che hanno messo in campo un laboratorio politico affrontando nella varie giornate temi molto importanti per la nostra terra LAVORO, UNIVERSITA', TURISMO, AGRICOLTURA E SALUTE.

Oggi 25/11/2018 nell'ultima giornata della DEMS School che ha visto la partecipazione dell' ex ministro della giustizia Orlando ora componente della commissione nazionale antimafia, si è parlato del rilancio della politica delle forze progressiste e democratiche in Europa e in Italia, cambiando profondamente la proposta politica della Sinistra degli ultimi anni, ritornando a parlare alle persone e alle categorie più deboli della società, giovani, disoccupati, poveri, anziani, e nello stesso tempo avere un progetto per rilanciare lo sviluppo e la crescita economica del nostro paese, con alla base uno spirito di uguaglianza sociale in cui l'ultimi hanno le stesse opportunità di chi ha tanto.

Il Partito Democratico ora è chiamato a cambiare la sua classe dirigente nel prossimo congresso nazionale, come DEMS sosteniamo fortemente la candidature di Nicola Zingaretti presidente della Regione Lazio, perché è il candidato che al meglio interpreta le idee di cambiamento verso le idee di Uguaglianza Sociale, di Umanità e di Unione tra tutte le forze di CentroSinistra.

L'associazione locale DEMS di Luzzi, sostenendo la candidatura di Zingaretti, promuove la costituzione del "Comitato per Zingaretti Segretario del PD nel Comune di Luzzi", aprendo e promuovendo un nuovo percorso aggregativo a tutte le forze politiche, associazioni civiche e cittadini che si riconoscono nel CentroSinistra e nelle forze Progressiste e Democratiche, al fine di dare forza e coraggio a questo nuovo progetto di cambiamento della sinistra italiana.