Jole Santelli e Roberto Occhiuto: “Manovra è dannosa per la Calabria”

"La manovra del governo nazionale è sbagliata ed è dannosa per la Calabria". Ne sono convinti i parlamentari di Forza Italia, Jole Santelli (è anche coordinatrice regionale di Forza Italia) e Roberto Occhiuto, e il consigliere regionale Gianluca Gallo. Nel corso di una conferenza stampa convocata, nella sede del partito a Cosenza, hanno illustrato il netto dissenso del partito azzurro alla legge di bilancio.

Per Santelli si tratta di una manovra "improvvida e drammatica, per tutti gli italiani". E lo dicono anche "tutti gli organi indipendenti nazionali e internazionali".

I forzisti evidenziano quelli che, a detta loro, sarebbero "i gravi limiti della manovra del governo Lega-M5S, che non prevede una vera Flat tax, mette a rischio i risparmi degli italiani, aumenta il debito pubblico, aumentera' l'Iva nel 2020 e prevede pochi e finti investimenti".

Ed è per questo che Forza Italia, ha ricordato Occhiuto, ha presentato diversi emendamenti alla legge di bilancio, tra i quali spiccano quelli per introdurre una Flat tax per tutti e per abolire l'Ires, la tassa sul reddito delle società".

Occhiuto anche contro il reddito di cittadinanza: "Ogni euro investito nel reddito di cittadinanza produce una crescita dieci volte minore di quella che si avrebbe riducendo le tasse, inoltre nella nostra regione si e' gia' visto che i sussidi per stare sul divano li ha gia' sperimentati con esiti negativi. La nostra proposta e' quella di collegare le risorse per il reddito di cittadinanza a iniziative davvero utili a creare lavoro. In pratica, attraverso un emendamento ala legge di bilancio di cui sono primo firmatario insieme a Mara Carfagna, abbiamo proposto il cosiddetto "assegno io lavoro", l'assegno per la formazione in azienda".

Gallo, capogruppo della Casa delle Liberta' alla Regione, ha invitato "i 18 parlamentari del Movimento 5 Stelle eletti in Calabria ad avere maggiore attenzione alle istanze territoriali: da quelle per le infrastrutture e dei tirocinanti della Giustizia, del Mibact e di altri enti".