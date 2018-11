Camera di Commercio, “Cosenza in obiettivo”: termine per la presentazione candidature è 14 dicembre

"Cosenza in obiettivo" e' il concorso istituito dalla Camera di Commercio di Cosenza e riservato ai video in grado di rappresentare al meglio le eccellenze artistiche, culturali ed ambientali e il sistema economico-produttivo di qualita' della provincia. Il termine per la presentazione delle candidature e' fissato per il 14 dicembre. Due le sezioni e tre i premi per ognuna delle due categorie: professionisti (I classificato - 5000 euro; II classificato - 3.500 euro; III classificato - 2000 euro); amatoriali (I classificato - 2000 euro; II classificato - 1000 euro; III classificato - 500 euro). La partecipazione al concorso e' gratuita e comporta l'accettazione integrale del contenuto del Bando. Ogni autore puo' inviare alla segreteria del premio fino a un massimo di due contributi. La proprieta' dei video restera' alla Camera di Commercio, che sara' autorizzata ad utilizzarli per scopi promozionali del territorio e delle proprie attivita'. I video dovranno avere una durata complessiva da un minimo di 2 minuti ad un massimo di 5 minuti, oltre ai titoli di coda. Dovranno essere caricati come un singolo file con la massima qualita' (formato MP4 Max 300 MB). Occorre avere il copyright del materiale inviato, inclusi effetti sonori e musica se usati. I partecipanti dovranno allegare, inoltre, un breve curriculum se il video e' presentato da un singolo oppure una scheda riepilogativa descrittiva se presentato in forma associata a vario titolo. Per conoscere i criteri di selezione occorre consultare il bando "Cosenza in Obiettivo".

Dettagli Creato Sabato, 24 Novembre 2018 18:37