Aggressione all’assessore Ziccarelli: la vicinanza del sindaco di Rende, Manna

"Ho sempre pensato che la politica può e deve riuscire ad offrire un servizio allanazione, alla città ad un paese. In questi anni, con i miei assessori ,che ringrazio tutti per il loro impegno, dedizione e passione, ho sempre cercato di servire al meglio la mia città. La politica, quella che a me piace, è sempre stata quella dei fatti. Le richieste dei cittadini sono tante. A volte si riesce ad esaudirle, molte volte la burocrazia rallenta le pratiche amministrative, altre volte, invece, se c'è un no da dire lo abbiamo sempre detto. Con la violenza non siottiene niente. E quello che è successo all'assessore Domenico Ziccarelli rappresenta l'umiliazione di una comunità. All'interno della casa comunale si può entrare in ogni momento, ma si deve avere rispetto per l'amministratore che lavora al servizio di una città. Sono vicino a Domenico e a tutti i miei assessori". Lo afferma in una nota il sindaco di Rende Marcello Manna.

Dettagli Creato Venerdì, 23 Novembre 2018 18:49