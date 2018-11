Rende (Cs), il Black Friday arriva anche al centro commerciale "Metropolis"

Promozioni irrinunciabili al Centro Commerciale Metropolis per il Black Friday, il venerdì nero che, di fatto, dà inizio allo shopping natalizio e ricorre ogni anno il primo venerdì dopo il Giorno del Ringraziamento, che è una festività tipica statunitense.

Tantissime le offerte attive in tutti gli store del Centro dal 25 al 50 e fino al 70% di sconto, il momento giusto per anticipare i primi regali di Natale per se stessi e per i cari.

Ci si aspetta grandissima affluenza per tutta la giornata già a partire dalle prime ore, momenti caldi saranno l'ora pranzo in Area Food, visto che le offerte riguardano anche tanti punti ristorazione, e il tardo pomeriggio.

E per quanti sono impossibilitati a raggiungere il Centro Commerciale rendese il 23 Novembre la festa continua anche Sabato 24 e Domenica 25 con i Black Days.