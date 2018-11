Caffè storici, nella Top 10 di Virail anche Cosenza

Continua il successo di Starbucks in Italia che, dopo l'apertura della Starbucks Reserve™ Roastery a Piazza Cordusio a Milano, annuncia l'arrivo di altre tre caffetterie nel capoluogo lombardo entro la fine del 2018 (in Corso Garibaldi, in Piazza San Babila e al Terminal 1 dell'aeroporto di Malpensa). Nel resto d'Italia bisognerà invece aspettare ancora qualche mese prima di poter assaggiare un Frappuccino: perché non partire allora per un tour alla ri-scoperta dell'espresso nei caffè storici del Belpaese? È la proposta di Virail, la piattaforma ed app che compara tutti i mezzi di trasporto, che ha selezionato dal Nord al Sud i caffè storici in cui concedersi una pausa dalla frenesia quotidiana. Gli innumerevoli caffè sparsi per lo Stivale sono un piacere per gli occhi e per il palato: dai luoghi di incontro di intellettuali e artisti che ne raccontano la storia, ai bar di riferimento per i buongustai dei nostri tempi, passando per le torrefazioni dove scegliere la miscela perfetta.

Tra le città scelte anche Cosenza. Nel cuore del centro storico, sul colle Pancrazio sorge il gran caffè Renzelli, un locale storico che a metà novembre ha festeggiato i suoi 215 anni. Fondato nel 1801, fu ritrovo di intellettuali e letterati, ma soprattutto è luogo ideale per gustare un caffè e per assaggiare l'intramontabile torroncino Renzelli prodotto da oltre un secolo, con mandorle e nocciole, ricoperto di zucchero.