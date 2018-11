Morano Calabro (Cs) tra i venti borghi più belli d’Italia

Morano tra i venti borghi italiani finalisti della trasmissione "Il Borgo dei Borghi 2018 - La Grande Sfida". Domani, in prima serata, su Rai Tre, l'ultimo atto che decreterà il vincitore assoluto, indicato da una giuria di esperti e, per il cinquanta per cento, dal voto popolare.

La notizia è stata accolta con entusiasmo e grande soddisfazione dal sindaco Nicolò De Bartolo. Che tuttavia non si dice sorpreso del risultato ottenuto, considerando lo stesso il «naturale epilogo della gran mole di lavoro realizzata in questi anni dall'Amministrazione comunale e dai cittadini che hanno creduto alla bontà e alla qualità dell'impegno profuso esclusivamente per il bene pubblico». «Siamo particolarmente compiaciuti di essere tra i primi venti borghi più belli d'Italia – afferma De Bartolo – e oltremodo onorati di rappresentare la Calabria nella gara di domani. Abbiamo puntato sin dal nostro insediamento sulla promozione e la valorizzazione del patrimonio artistico, architettonico e culturale che ci distingue e che, di fatto, è la nostra ricchezza principale. I risultati ci danno ragione. Sappiamo di poter dire la nostra in qualsiasi contesto, specialmente quello turistico: consapevoli come siamo delle enormi potenzialità che il centro storico possiede, per il quale, allo scopo di favorirne la piena, totale e definitiva rigenerazione sociale ed abitativa, stiamo dedicando risorse e attenzioni, manifestate anche e soprattutto attraverso una recente corposa e varia progettazione tendente al recupero integrale degli spazi urbani».

«Nel servizio televisivo abbiamo mostrato il volto di una comunità che accetta le sfide dell'oggi e si sforza di conciliare la modernità con la tradizione; abbiamo provato, e dovevamo farlo in soli tre minuti, a segnalare tutto ciò che rende piacevole un soggiorno a Morano: dall'aspetto paesaggistico alle opere d'arte custodite nelle nostre chiese; dai monumenti alla lussureggiante natura che colora e incornicia i nostri monti; dalla gastronomia tipica al folclore. Insomma abbiamo raccontato la nostra attualità, fatti volti e storie che rendono vivo e operoso questo meraviglioso lembo di terra calabra. Cogliamo l'occasione per invitare tutti a seguirci ancora su RAI TRE e a recarsi a visitare il nostro borgo in loco».

Durante la diretta televisiva di sabato sera si può continuare a votare per Morano utilizzando il numero telefonico che comparirà in sovrimpressione. Dai venti borghi rimasti in gara uscirà il vincitore dell'edizione 2018 del "Borgo dei Borghi".