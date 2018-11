Corigliano-Rossano (Cs), lavori Sorical: cambia la viabilità

Lavori Sorical, cambierà la viabilità nel territorio di Corigliano da lunedì 26 a mercoledì 28 novembre.

È quanto contenuto nell'ordinanza del Comandante della Polizia Locale Arturo Levato firmata a seguito della richiesta fatta dalla Sorical agli uffici comunali per alcuni lavori di demolizione (di un serbatoio pensile di 21 metri fuori terra) che la stessa Sorical effettuerà a partire da lunedì 26 a mercoledì 28.

Sarà vietato il transito e la sosta sia ai veicoli che ai pedoni su via Vieste, incrocio con via Albenga, via Barletta da incrocio con via delle Orchidee fino all'incrocio con via Molfetta; via Anzio nel tratto che va da via Vieste fino al civico 27.