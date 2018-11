Animed e Comune di Cosenza dicono no alla violenza sulle donne. Domenica 25 novembre manifestazione in Piazza XI Settembre

L'Associazione Nazionale Interculturale Mediterranea (ANIMED), in occasione della Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne, ha promosso, per domenica 25 novembre, alle ore 11,00, con il patrocinio del Comune di Cosenza e della Provincia, una manifestazione, in Piazza XI settembre, volta alla prevenzione ed alla riflessione su un fenomeno, purtroppo, in continua crescita.

"Di fronte al fenomeno che vede, drammaticamente, moltiplicarsi gli episodi di violenza sulle donne – sottolinea la Presidente dell'ANIMED Cinzia Falcone che ha fortemente voluto l'iniziativa - già da tempo l'Associazione Nazionale Interculturale Mediterranea ha reagito riponendo nella prevenzione grande fiducia, affinché la cultura della non-violenza diventi massiva e, una volta interiorizzata, dia finalmente i suoi frutti. Per queste ragioni – afferma ancora Cinzia Falcone – abbiamo ritenuto di coinvolgere, nella manifestazione di domenica 25 novembre, gli studenti del territorio, iniziando dai più piccoli, per instillare sin dalla più tenera età gli ideali del Rispetto e della Non-Violenza. Saranno presenti, infatti, gli alunni dell'Istituto Comprensivo Cosenza 1 "Zumbini", ma anche gli studenti del Liceo Scientifico Fermi".

Molto articolato il programma della manifestazione che prevede, a partire dalle ore 11,00, in Piazza XI settembre, l'incontro con gli studenti delle Scuole Primarie e Superiori e, a seguire, l'esibizione della scuola "Nuovo Centro Danza" di Mendicino; la performance di un quartetto di violini e la lettura di un monologo contro la violenza di

genere, a cura dell'attrice Federica Montanelli.

Alle ore 12,00 le bambine delle Scuole Primarie si raduneranno in cerchio a formare un girotondo, recando ciascuna in mano un palloncino rosso. Saranno declamati ad alta voce nomi di donne uccise per violenza e ogni bimba lascerà volare in alto il proprio palloncino, in segno di libertà e speranza. "Sull'intera Piazza XI settembre – spiega ancora la Presidente di ANIMED Cinzia Falcone -saranno disseminate sagome di donne virtuali e pensieri sospesi volti alla non rassegnazione rispetto ad una subcultura terribile che deve essere, invece, sconfitta per lasciare il posto al coraggio e alla dignità di uomini e donne che possano realmente definirsi tali". La mattinata sarà conclusa dall'esibizione dell'artista Elisabetta Eneh, da sempre sensibile al tema, che presenterà, in anteprima nazionale, il singolo "Fake". Alla manifestazione saranno presenti il Sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, il Vice Prefetto Vicario, Franca Tancredi, il Procuratore della Repubblica, Mario Spagnuolo, il Questore, Giovanna Petrocca, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Piero Sutera, e la Presidente dell'Animed, Cinzia Falcone. I lavori saranno coordinati dalla giornalista Iole Perito.

In occasione della manifestazione, l'ANIMED ed il Comune hanno rivolto un invito a tutta la cittadinanza ad unirsi contro la violenza sulle donne, depositando, entro le ore 10,00 di domenica 25 novembre, in Piazza XI Settembre, scarpe rosse, divenute emblema internazionale contro i femminicidi e simboli silenziosi di un corteo di donne assenti, perché cancellate da una violenza cieca.