Rende, #cambiaMEnti dà forma alle idee. Toscano: "Miriamo ai fatti"

Procede spedito il lavoro dell'associazione #cambiaMEnti per stilare un programma che possa risvegliare la città di Rende dell'immobilismo amministrativo in cui è precipitata. Per tal motivo, per ottimizzare i tempi e per dare concretezza a quanto si è discusso, fino ad oggi, durante gli incontri dei mercoledì rendesi che,in pochi mesi, hanno permesso di ascoltare i bisogni del territorio e capire realmente, senza troppo sermoni, cosa chiedono i rendesi alla futura amministrazione comunale. Saranno tre i tavoli tematici, coordinati da Emanuele Ruvio, che si occuperanno di politiche giovanili, lavoro, famiglia, sociale, università, urbanistica, ambiente, cultura, sport, eventi, bilancio, tributi, sviluppo e attività produttive. "I tavoli - spiega Ruvio - tradurranno in azioni concrete e in progetti di programma, le istanze rilevate durante gli incontri con le associazioni, le imprese, i commercianti, gli artigiani, i professionisti, gli studenti e i cittadini, con particolare attenzione verso le fasce più deboli della cittadinanza. Programmi e linee di indirizzo che mireranno, dunque, allo sviluppo economico, culturale, all'inclusione sociale e a tutte quelle strategie che vadano a risollevare le criticità di cui la città soffre. "L' obiettivo finale - aggiunge Emanuele Ruvio - è quello di condividere, in tempi brevi, il risultato dell'importante lavoro programmatico che verrà presentato con una conferenza stampa alla cittadinanza. Conferenza che metterà in evidenza le idee prodotte e non simboli o candidature varie. Un lavoro certosino, è quello che stanno facendo i membri dell' associazione, fatto di monitoraggio del territorio, di presenza in ogni parte della città, tra cui le periferie, troppo spesso abbandonate. "Un programma che nascerà dalla volontà dei cittadini e sarà condiviso con quelle forze politiche - dichiara Vittorio Toscano, responsabile politico di #cambiaMEnti - capaci di realizzare i cambiamenti tanto auspicati per soddisfare i reali bisogni della comunità. Un programma che mira alla qualità degli obiettivi che ci siamo prefissati" per costruire una nuova classe dirigente politica del fare.

Dettagli Creato Mercoledì, 21 Novembre 2018 22:05