Corigliano-Rossano (Cs), interruzione idrica domani a Schiavonea per lavori di riparazione

Domani, giovedì 22 novembre, mancherà l'acqua a Schiavonea per lavori di riparazione urgenti. Il servizio sarà interrotto dalle ore 7 e fino a cessazione dell'intervento. Riparata, intanto, la rottura in località Petraro.

È quanto fa sapere il dirigente Giuseppe Graziani precisando che l'acqua tornerà allo Scalo nella giornata di oggi (mercoledì 21).

"È, tuttavia, necessario – spiega – attendere il riempimento dei serbatoi affinché il servizio torni alla normalità". Purtroppo non sono invece ancora state individuate le altre due rotture in zona Celadi e Tufarello. I tecnici comunali sono tutt'ora a lavoro per cercare di risolvere il problema il prima possibile. Rimane attivo il servizio di autobotte che si può richiedere contattando la Polizia Municipale o il servizio manutentivo comunale. L'Organo Commissariale si scusa con i cittadini per i disagi.