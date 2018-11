Laboratori didattici ambientali nelle scuole tortoresi

Un laboratorio didattico ambientale è in corso di svolgimento, presso la scuola secondarie di primo grado dell'Istituto Comprensivo "Marco Arrio Clymeno" di Tortora.

L'iniziativa, realizzata dall'Assessorato alla Cultura con il supporto dell'associazione "Nausicaa", mira a informare e sensibilizzare gli studenti su tematiche importanti riguardanti il rispetto dell'ambiente e della sua biodiversità.



Sei incontri mirati, sul tema delle api, dell'energia solare, sul consumo responsabile, sulla differenziazione dei rifiuti, sulla conoscenza dell'ecosistema e sulla protezione delle biodiversità.

L'associazione culturale Nausicaa è attiva da circa quindici anni nel settore dell'educazione ambientale. Esperti nel capo della biologia, geologia, ingegneria e scienze ambientali e forestali, hanno adattato moderni concetti di sostenibilità alle attività didattiche, per contribuire a far crescere una coscienza ecologica nelle nuove generazioni.

L'amministrazione comunale di Tortora, come anche il dirigente e i docenti dell'Istituto Comprensivo "Marco Arrio Clymeno", sono da sempre sensibili a tali tematiche, promosse negli anni attraverso diverse iniziative.

Dai primi incontri, gli studenti delle secondarie, si sono dimostrati entusiasti e curiosi dei vari laboratori sperimentati, che attraverso una didattica aperta, mirano a far vivere esperienze dirette ai ragazzi.