Corigliano-Rossano (Cs), tre condotte danneggiate: carenza idrica nel Centro storico

Emergenza idrica, sono ben tre le condotte contestualmente interessate da diverse rotture (Celadi, Tufarello e Petrari) a Corigliano-Rossano. In particolare, nonostante tentativi e verifiche prontamente effettuate dagli uffici competenti non si è potuto intervenire in modo risolutivo sulla più importante delle rotture emerse, a causa della piena del fiume Celadi. Continua, per questa ragione, a mancare l'acqua in quasi tutto il centro storico e, a causa delle altre rotture, in parte dello Scalo che può in ogni caso beneficiare dell'erogazione parziale proveniente da altre condotte.

È quanto fa sapere il dirigente Giuseppe Graziani informando che la ditta incaricata interverrà sul fiume Celadi domani mattina, mercoledì 21 e che per far fronte a questa grave emergenza in corso, causata come per le altre dalle note vetuste condizioni delle condotte, si procederà ad effettuare lavori di somma urgenza in assenza di risorse comunali disponibili.

Da ieri è attivo il servizio autobotte. Lo si può richiedere contattando la Polizia Municipale o il servizio manutentivo comunale. –L'organo commissariale si scusa con i cittadini per i disagi.