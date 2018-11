Pd, il sindaco di Sant'Agata D'Esaro (Cs): “Minniti segretario credibile, ma prima dibattito con gli iscritti”

"Mio malgrado e non senza sorpresa per l'inedito clamore, preciso gli esatti termini in cui si è materializzata la mia sottoscrizione d'appoggio alla candidatura di Marco Minniti a segretario del PD. Convinto che Minniti rappresenti una delle figure più preziose e credibili che esistano in questo momento all'interno del Partito democratico, qualche giorno fa ho dato la mia adesione alla raccolta di firme, salvo poi - così come ho sempre fatto nella mia esperienza di amministratore e militante di un partito - ritenere necessario coinvolgere gli iscritti del circolo Pd del mio paese in una discussione così importante e cruciale per la mia area politica".

"Da qui la mia richiesta di sospendere temporaneamente la firma: non dunque per ragioni di merito, quanto di metodo, a questo punto superate dal veloce evolversi degli eventi. Confermo, quindi, il mio appoggio personale alla candidatura Minniti, scelta che condividerò presto con gli iscritti di Sant'Agato d'Esaro in un confronto aperto e a tutto campo. Avrei fatto volentieri a meno di questo chiarimento, sono convinto che al Pd servano alte e altre discussioni, ma - visto il risalto mediatico - è bene mettere un punto sulla vicenda". Lo dichiara in una nota Luca Branca, sindaco di Sant'Agata D'Esaro, piccolo centro del Cosentino.