Cassano allo Ionio (Cs), Tribunale dice "no" a incandidabilità ex Sindaco Papasso

Il tribunale di Castrovillari ha oggi respinto la richiesta di incandidabilita' che il Ministero dell'Interno aveva proposto contro Gianni Papasso, sindaco di Cassano allo Ionio che si è detto felice della notizia.

Il Comune di Cassano e' stato sciolto per presunte infiltrazioni mafiose nel novembre dell'anno scorso.

"Ora comincia a venire alla luce la verita'! Non ho ancora letto la sentenza, ma i miei legali mi dicono che ci sono parole di apprezzamento per il mio operato", aggiunge. Mercoledi' prossimo, come riportato dall'Agi, anche il Tar di Catanzaro dovrebbe pronunciarsi su quanto accaduto a Cassano allo Ionio.