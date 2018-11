Corigliano-Rossano (Cs): carenza idrica nel centro storico, operai a lavoro

Carenza idrica in diverse aree del centro storico, nel territorio di Rossano, per oggi lunedì 19 e domani, martedì 20 novembre a causa di una rottura verificatasi sulla condotta nella zona Celadi. È quanto hanno comunicato gli uffici all'organo commissariale che si scusa con i cittadini per eventuali disagi.

Gli operai, nonostante la difficoltà di intervenire sul guasto per la piena del fiume, sono a lavoro per portare a soluzione il problema e ripristinare con celerità il servizio.