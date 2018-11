Castrovillari: il 24 novembre colletta del Banco Alimentare

In occasione della 22° Giornata nazionale della Colletta Alimentare, in programma sabato 24 novembre, anche Castrovillari parteciperà, come sempre, con i diversi volontari delle associazioni che operano nel capoluogo del Pollino.

Lo asseriscono gli organizzatori. Li troveremo con le loro pettorine , ben riconoscibili, dinanzi a tutti i supermercati. Il gesto di attenzione caritatevole verso una condizione di solitudine, sofferenza ed indigenza attende, così, una forte risposta di partecipazione per una condivisione sostanziale che guarda all'Altro, alla sua dignità ed al Suo bisogno .

Per questo il coinvolgimento personale è importante quanto atteso per una vicinanza e sollievo fattivi e concreti. Un'adesione importante che genera educazione alla vita e che è necessario accompagnare con responsabilità per sostenere la speranza.