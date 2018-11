Graziella D'Acri eletta nella Commissione Nazionale dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani

L'Assessore comunale di Luzzi, Graziella D'Acri, entra nella commissione nazionale Politiche Comunitarie e rapporti con organismi UE ed Extra UE dell' Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

Premiato il virtuosismo di una giovane amministratrice che attraverso il servizio svolto alla sua comunità per i meriti amministrativi conseguiti nella consiliatura in corso, ottiene un importante riconoscimento ed entra in uno degli organi più importanti dell'Anci.



"Voglio ringraziare l'Anci Nazionale - afferma Graziella D'Acri - per avermi conferito questo prestigioso incarico, all'interno dell'associazione che rappresenta tutti i comuni italiani nelle Politiche Comunitarie e rapporti con organismi UE ed Extra UE."

"È un nuovo incarico – prosegue l'Assessore D'Acri – che gratifica il lavoro svolto, insieme a tutta l'Amministrazione comunale di Luzzi a servizio della mia comunità e del territorio. Ma è soprattutto un orgoglio e allo stesso tempo una grande responsabilità per cui mi batterò con estremo entusiasmo e tanta motivazione."

"Il mio obiettivo - conclude Graziella D'Acri - è quello di usufruire di una serie di strumenti e vantaggi per la propria comunità attraverso, per esempio, i finanziamenti derivanti dai progetti comunitari ed europei.