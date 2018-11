Mendicino primo comune in Calabria con le colonnine elettriche

"Mendicino è il 1º Comune in Calabria dove sono state attive le colonnine elettriche. A comunicarlo il Sindaco Antonio Palermo che ha preannunciato una manifestazione per presentare questa nuova importante iniziativa ad opera di un'amministrazione che ha abituato in questi anni i suoi cittadini, e non solo, ad essere modello in quanto a innovazione amministrativa e politica. Dopo aver approvato il Protocollo d'Intesa ed alle istallazioni eseguite da Enel, nella Città delle Serre sono ora funzionanti i dispositivi di ricarica per le auto elettriche. Esse sono state posizionate a Contrada Tivollile e a Contrada Rosario accanto alle già esistenti Casette dell'Acqua, altra assoluta innovazione di questi anni da parte del Sindaco Antonio Palermo e della sua amministrazione. "Un altro grande obiettivo raggiunto, grazie alla disponibilità di Enel, che ho perseguito con tenacia e determinazione e che fa di Mendicino ancora una volta un modello di sviluppo, coniugando innovazione tecnologica e rispetto per l'ambiente, proiettandoci verso il futuro", ha dichiarato il primo cittadino Antonio Palermo.

