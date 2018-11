In arrivo 150 nuovi alberi a Cerisano

In occasione della giornata nazionale dell'albero che si terrà il 21 novembre, il circolo Legambiente Cerisano ha fatto richiesta di 150 nuovi alberi. Gli alberi in questione sono stati concessi a titolo gratuito dall'azienda Calabria Verde presso il vivaio tardo di Aiello calabro. Gli alberi verranno piantumati sul tutto il territorio cerisanese, indicando come zona principale Viale Giacomo Mancini, dove si provvederà alla sistemazione di una trentina di alberi di ciliegio. Altri alberi verranno comunque sistemati in diversi punti, specie in zone degradate e soggette a disboscamento abusivo; inoltre il circolo anche per quest'anno ha rinnovato l'iniziativa "Adotta un albero" dove vede protagonisti i singolo cittadini, ovvero i primi cinquanta cittadini che hanno fatto richiesta degli alberelli ne avranno uno a titolo gratuito da poter piantumare nel proprio giardino. Iniziativa centrale delle tante iniziative messe in campo dai circoli è l'appuntamento di giorno 21 a Marano Marchesato dove – insieme all'associazione Onlus "Con Paola" ed al centro socio riabilitativo – si svolgerà un incontro di scrittura creativa sul rispetto, l'accoglienza e l'ambiente. Seguirà la piantumazione di un castagno all'interno del giardino dell'associazione che ospita i legambientini del Circolo di Cerisano per l'iniziativa. Ai rami del castagno e degli altri alberi del giardino verranno attaccate le poesie prodotte durante il laboratorio per rafforzare il legame tra uomo e natura.

Alla giornata parteciperanno i ragazzi del centro socio riabilitativo, l'associazione "To Get There" e uomini e donne provenienti da altri paesi del mondo, che si sono integrate nella comunità di Marano, tra cui un importante musicista, Baba Sissoko.

Altri appuntamenti della Festa dell'albero in Calabria sono quelli organizzati dal Circolo Nicá di Scala Coeli per il 21 mattina a Cariati e il pomeriggio Pietrapaola; quello del 23 novembre organizzato dal Circolo di Petilia Policastro per le scuole del territorio e quelle del circolo di Ricadi nel vibonese. Inoltre a Roccella Jonica c'è un appuntamento giorno 20 nella scuola elementare "Carrera" e il 22 all'Istituto d'Istruzione Superiore " Pietro Mazzone" a cura del Circolo locale. Il Circolo di Girifalco invece sarà impegnato con la festa a Isca giorno 21.