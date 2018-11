Diamante (Cs): riunione del Consorzio Operatori Turistici

Molto soddisfatti gli operatori aderenti al Consorzio Operatori Turistici di Diamante e Riviera dei Cedri per il risultato ottenuto dall'incontro organizzato ieri 16 Novembre a Diamante nei locali del Museo D.A.C. tra la Confcommercio e gli operatori del territorio della Riviera dei Cedri. L'incontro rientra nel novero delle varie iniziative programmate dal C.O.T. Diamante, che segue in ordine temporale al seminario di Revenue Management, organizzato nella scorsa primavera in collaborazione con la Franco Grasso Management, iniziative tutte tese a favorire l'informazione sulle opportunità per gli operatori dei vari comparti presenti nel territorio e nel Consorzio stesso. Come sottolineato nell'intervento introduttivo dei lavori, da Gianfranco Pascale, Presidente del C.O.T. di Diamante, l'iniziativa è nata dalla collaborazione con l'istituzione Camera di Commercio attraverso le Associazioni di categoria, in primis dalla Confcommercio Cosenza che ha raccolto con entusiasmo la richiesta del C.O.T di Diamante di organizzare l'incontro sul territorio della Riviera dei Cedri. Il tema dell'incontro, al quale erano presenti i dott. Lo Duca e Gallo entrambi funzionari della Confcommercio di Cosenza, è stato concentrato, oltre che alla presentazione e illustrazione dei vari servizi offerti dall'Associazione di categoria qual'è la Confcommercio, principalmente sull'informazione dei bandi di finanziamento ancora aperti, sia quelli della Camera di Commercio che quelli Regionali. Altra utile informazione è stata la parte dedicata alle opportunità offerta dalla legge sul microcredito, alla quale la Camera di Commercio di Cosenza ha dedicato un bando e uno sportello dedicato chiamato "Progetto A.MI.CO" argomento che sarà ulteriormente approfondito durante la tappa del road show, organizzato per presentare il progetto e dare informazioni dettagliate a tutti coloro che fossero interessati, anche questa iniziativa vedrà sempre impegnate in sinergia, come in questa occasione, la Camera di Commercio di Cosenza e il C.O.T. di Diamante. Alla fine dei lavori, proprio a sottolineare la disponibilità della Confcommercio ad essere sempre più vicina e presente, pronta a soddisfare le esigenze degli operatori di Diamante e dell'intero territorio della Riviera dei Cedri, è stato concordato la valutazione dell'apertura di un punto informativo e operativo, presso la sede del C.O.T. di Diamante. Erano presenti, oltre ad una nutrita platea di operatori commerciali, turistici, artigiani fortemente interessati alle questioni trattate, anche rappresentanti di alcune Associazione operanti nel territorio della Riviera dei Cedri.

