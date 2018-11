Scigliano (Cs), il sindaco Pane risponde ai consiglieri di minoranza sulla gara della mensa scolastica

Il Sindaco di Scigliano, Raffaele Pane, risponde alle accuse dei consiglieri di minoranza sulla gara della mensa scolastica.

"Partendo dal presupposto – si legge in una nota – che l'iter amministrativo per la gara della mensa scolastica in concomitanza dell'ottenimento dell'agibilità dei locali di preparazione dei cibi, precisamente dopo la fine dei lavori che hanno ammodernato e reso adeguato alla normativa nazionale ed europea il plesso scolastico, oggi un fiore all'occhiello della nostra Amministrazione, e precisamente con la Deliberazione di Giunta municipale n° 73 del 2/8/2018.

In seguito a tale deliberazione gli uffici si sono attivati per ottenere le autorizzazioni sanitarie per menù e locali come previsto da legge.

Ottenuti le autorizzazioni, con Determinazione a contrarre da parte del RUP n° 80 del 28/09/2018, seguito da pubblicazione di manifestazione di interesse da parte della Centrale Unica di Committenza (CUC) in data 01/10/2018, conclusa da gara con apertura delle offerte in data 07/11/2018 e proprio in questi giorni c'è stata l'aggiudicazione finale del servizio mensa da parte della CUC e quindi il servizio mensa sarà operativo nei prossimi giorni.

Ovviamente tale iter era stato già illustrato e condiviso da tempo con la dirigente Scolastica, proprio in occasione di una riunione programmatoria congiunta con tutti i Sindaci dei paesi di competenza dell'nostro istituto omnicomprensivo.

Considerato che sono tutti Atti pubblici che qualsiasi cittadino può visionare sull'Albo Pretorio del Comune e della CUC del Comune di Scigliano, resto sbalordito dalla svista o incapacità a visionare gli Atti dei Consiglieri di minoranza Mastroianni e Grande, tale da non rendersi conto che la gara per il servizio mensa è già stata indetta e l'iter amministrativo è arrivato all'aggiudicazione definitiva.

A questo punto mi chiedo quale siano tutti questi altri disservizi e/o immobilismo amministrativo millantati ai media, considerato che I signori Mastroianni e Grande non li hanno nemmeno citati .

Il comune di Scigliano viene ad oggi annoverato tra gli unici 16 comuni in Calabria ad avere un livello dei Servizi del tutto Superiore alla media dei Comuni Virtuosi.

L'affermazione di immobilismo al contrario viene smentita dai fatti sul campo che da anni contraddistingue questa Amministrazione.

L'intero paese è stato ed è un continuo cantiere aperto e tutti possono constatarlo osservando in giro o dando uno sguardo all'Albo pretorio del Comune e delle CUC, alle quali questa amministrazione appartiene, che è zeppo di iniziative intraprese da questa Amministrazione.

Probabilmente l'attuale amministrazione risulta la più attiva da sempre nel Comune di Scigliano e resto ancora in attesa di essere smentito per quanto ribadito qui è già illustrato, in una manifestazione pubblica, questa estate, nella quale ho mostrato ed elencato le opere già realizzate e in via di realizzazione".