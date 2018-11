Rende (Cs), “Idee in Circolo” su rotatoria stadio Lorenzon: “Amministrazione comunale disattenta”

"La progettazione di un'opera pubblica richiede una attenta valutazione dei costi e dei benefici per l'intera comunità. Nel caso della rotatoria in prossimità dello stadio Marco Lorenzon, i benefici in termini di sicurezza e viabilità sono evidenti e oggettivi. Un discorso a parte merita la valutazione dei costi. Oltre all'impatto economico, che non incide sulle casse comunali e sarà sicuramente calibrato e misurato in tempi di spending review, una amministrazione attenta dovrebbe prevedere e intercettare gli inevitabili disagi che la costruzione di tale opera crea alla comunità tutta".

"Per l'amministrazione Manna è stata la dimostrazione, l'ennesima, di un approccio work in progress, 'andando vedendo'. E' stata stabilita la data dell'inizio del cantiere e solo in concomitanza dell'apertura dello stesso (?) si sono analizzate le ripercussioni e i disagi. Con fughe in avanti e imbarazzanti dietrofront. Ci auguriamo che in seguito al tardivo ascolto delle istanze dei cittadini si possa arrivare a una migliore gestione del disagio. Siamo altresì molto preoccupati, considerato l'approccio, per quelle che possono essere le ricadute sulla comunità vista l'imminente apertura dei cantieri della metropolitana leggera. Restiamo in trepidante e preoccupata attesa". E' quanto si legge in una nota del gruppo "Idee in Circolo" di Rende.