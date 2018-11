Santelli vicepresidente Antimafia, le congratulazioni del Sindaco di Orsomarso (Cs)

Sulla nomina a Vicepresidente della Commissione Antimafia dell'on. Jole Santelli interviene il coordinatore provinciale di Forza Italia e sindaco di Orsomarso, Antonio De Caprio.

"Esprimo sentimenti di grande soddisfazione e orgoglio per la nomina assegnata all'On. Jole Santelli. Questo significa che possiamo ancora sperare nella politica perbene e meritocratica, perché la nostra coordinatrice regionale è da sempre impegnata sui temi della giustizia e per la diffusione di quel senso di legalità e servizio che deve contraddistinguere innanzitutto la Pubblica Amministrazione, così come, con grande sensibilità ed esempio di vera condivisione dei valori e del sapere, non smette mai di lesinare consigli e indicare modelli di riferimento sulle buone pratiche da adottare".

E continua: "Jole Santelli è un punto di riferimento insostituibile per Forza Italia a livello regionale e nazionale. La sua nomina dimostra la vitalità del partito e la qualità umana, morale e politica dei propri esponenti. Accogliamo questo risultato come un successo di tutti gli iscritti e simpatizzanti di Forza Italia, che ancora credono nei valori che animano il centrodestra e che si impegneranno sempre per il bene comune e per lo sviluppo del nostro Paese".