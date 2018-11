Santelli nuovo vicepresidente della commissione parlamentare antimafia

«L'elezione di Jole Santelli quale nuovo vicepresidente della commissione parlamentare Antimafia è una buona notizia per tutti coloro che hanno a cuore la legalità e il contrasto a ogni forma di infiltrazione criminale». È quanto afferma il senatore di Forza Italia Giuseppe Mangialavori.

«Nel corso della sua carriera politica – continua il parlamentare –, Jole Santelli ha fatto del rispetto delle regole e della trasparenza amministrativa le cifre del suo agire pubblico. Con lei al vertice, la commissione Antimafia si dota di una personalità di indubbio spessore che saprà mettere le sue competenze al servizio di un organismo fondamentale per la tenuta del nostro assetto democratico».

"L'elezione di Jole Santelli a nuovo vicepresidente della Commissione parlamentare antimafia e' il giusto riconoscimento a chi ha fatto, da sempre, del contrasto concreto alla criminalita' organizzata un punto qualificante della sua azione politica. L'apporto, in termini di competenza e conoscenza dei fenomeni, sara' molto prezioso per i lavori della Commissione". Lo afferma Roberto Occhiuto, vicepresidente vicario del gruppo FI alla Camera. "Jole Santelli rappresentera' al meglio Forza Italia e la Calabria in un organo parlamentare tanto importante, quando determinante per comprendere e contrastare le mafie presenti da ormai troppo tempo in tutto il territorio del Paese", conclude.