Crosia (Cs), il 16 novembre la cantante Beatrice presenta il suo primo singolo “Vita”

Beatrice, musicista e cantautrice di Rossano Calabro, il 16 novembre presenterà il suo primo singolo e video clip dal titolo "Vita", presso il Palateatro G.Carrisi di Mirto Crosia. L'evento avrà inizio alle 18.

"Il brano – spiega Beatrice - parla del percorso che tutti noi dobbiamo affrontare nel nostro quotidiano per raggiungere un obiettivo. Principalmente si tratta di una canzone riferita ai musicisti. Ho dovuto affrontare diversi studi, ma grazie alla musica ho superato la mia emotività. Il testo di questa canzone è un'esortazione ad avere coraggio: quel coraggio tipico di un guerriero che affronta le cose senza timore. Il ritornello - invece - è un invito a non perdere mai la speranza, a non mollare mai".

"Fin da bambina - continua Beatrice - ho sempre avuto la passione per la musica. Mia madre mi riferisce di alcuni episodi: come quello di quando avevo otto mesi e, mentre lei sbrigava le faccende di casa, io restavo ferma a guardare Pavarotti in tv. Grazie a lei, ho saputo che il mio bis nonno, a Padova, è stato un grande tenore verso i primi del '900".

Un percorso, quello della cantante di Rossano Calabro, ricco di studi e sacrifici: "Ho iniziato a studiare pianoforte all'età di 10 anni, presso l'Istituto Donizetti, dove ho intrapreso anche lo studio per il canto lirico.

Il sogno nel cassetto di Beatrice è affermarsi in questo settore: "Gli obiettivi futuri sono quelli di farmi apprezzare e conoscere come artista. Il mio sogno è quello di poter vivere di questo, far diventare questa passione un vero e proprio lavoro. Vorrei restare nel mondo della musica".

"In questo brano, il testo e la musica sono miei, ma c'è stato anche l'aiuto del mio maestro di pianoforte e i consigli dei miei docenti di canto. Per me si tratta di un periodo frenetico: nella mia mente – conclude Beatrice - ho altre 2-3 melodie che sono in fase di preparazione. Sono molto emozionata, vi aspetto il giorno 16"